Tevfik Göksu Meclise çağırdı! İBB Başkanı İmamoğlu paylaşımını sildi

"İSTANBUL'UN GERÇEKLERİ SİZİ BEKLİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından meclis oturumunun canlı yayını paylaştı. Her yıl sadece Faaliyet Raporu sunumunda meclise gelen İBB Başkanın sosyal medya hesabından meclis oturumunu 'yönetiyor' paylaşımı yapması sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor" paylaşımında bulundu.