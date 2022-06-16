AYM’den kamusal makamların olaylara özenle yaklaşmamasıyla ilgili karar

Erzurum'un Tortum ilçesi Katıklı Çayı üzerine yapılacak olan Bağbaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine yönelik kabul teklif belgesi ile kabul tutanağının iptali istemiyle Erzurum 1. İdare Mahkemesinde dava açıldı. Başvuru dilekçesinde, ÇED raporunda verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek proje hakkında ÇED olumlu kararının verilmesinin çevre haklarını ortadan kaldırdığı kaydedildi.

DANIŞTAY KARARI ONADI

İdare Mahkemesi davanın reddine karar verdi. Başvurucu bu karara karşı temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay, idare mahkemesi kararının ve dayandığı gerekçenin hukuk ve usule uygun olduğu ve bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığı gerekçesiyle temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verdi.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Eksik yargılama nedeniyle bütüncül bir çevresel değerlendirme ortaya konulmadığını belirten Nihat Hançeroğlu, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI İHLAL EDİLMİŞTİR

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kamusal makamların olaya gereken özenle yaklaşmadığını, kamusal ve bireysel menfaatlerin gerektiği şekilde değerlendirilmediğini ve kamusal makamların özel hayata saygı hakkı bağlamında pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediğini değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, açıklanan gerekçelerle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.