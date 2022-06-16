Bakan Bozdağ genç hakim ve savcılara seslendi! “Vicdanınız, aklınız hür olsun”





VİCDANLARINI VE AKILLARINI KİRAYA VERENLER

Bozdağ, Türkiye'nin FETÖ nedeniyle büyük bedeller ödediğini, genç hakim ve savcıların milletin ve devletin yeni bedeller ödemesine izin vermemesi gerektiğini belirterek, "Yargının tarafsız olmasının en önemli yönü, hakim ve savcılarımızın bağımsız ve tarafsız olmasından geçer. Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, cübbeleri hakim ve savcı cübbesi de olsa asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar. Vicdanınız, aklınız hür olsun. Hiçbir ideolojinin, hiçbir şeyin emrine vicdanınızı ve aklınızı tahsis etmeyin. Aksi takdirde hür iradenizi kaybedersiniz. Bizim vicdanımızın bağlı olduğu yer Anayasa, yasa ve hukuka sadakat ve ona bağlılıkla hareket etmektir. Onun dışındaki bütün bağlılıkları bizim vicdanımız da, aklımız da reddetmelidir. Türkiye FETÖ nedeniyle büyük bedel ödedi. Bütün hakim ve savcılarımızın milletimize ve devletimize yeni bedeller ödenmesine izin vermemesi asli vazifedir" açıklamasında bulundu.