Bakan Bozdağ genç hakim ve savcılara seslendi! “Vicdanınız, aklınız hür olsun”

Adalet Bakanı Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Konferans Salonu'nda düzenlenen Avukatlık Mesleğinden Geçen 10. Dönem Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Bozdağ, kura çekecek hakim ve savcıların buraya gelene kadar çok zorluklar yaşadığını, bütün engelleri bir bir geçtiğini belirterek, "Bugüne kadar elde ettiğiniz başarılar bundan sonraki meslek hayatınızda da sizin rehberiniz olacaktır. Bundan sonra da hakkı, adaleti ayakta tutmak için çaba sarf edip milletimize, devletimize hizmet edeceğinize yürekten inanıyorum" ifadelerini kulandı.
VİCDANLARINI VE AKILLARINI KİRAYA VERENLER
Bozdağ, Türkiye'nin FETÖ nedeniyle büyük bedeller ödediğini, genç hakim ve savcıların milletin ve devletin yeni bedeller ödemesine izin vermemesi gerektiğini belirterek, "Yargının tarafsız olmasının en önemli yönü, hakim ve savcılarımızın bağımsız ve tarafsız olmasından geçer. Vicdanlarını ve akıllarını kiraya verenler, cübbeleri hakim ve savcı cübbesi de olsa asla hakim ve savcı vasfını özde taşıyamazlar. Vicdanınız, aklınız hür olsun. Hiçbir ideolojinin, hiçbir şeyin emrine vicdanınızı ve aklınızı tahsis etmeyin. Aksi takdirde hür iradenizi kaybedersiniz. Bizim vicdanımızın bağlı olduğu yer Anayasa, yasa ve hukuka sadakat ve ona bağlılıkla hareket etmektir. Onun dışındaki bütün bağlılıkları bizim vicdanımız da, aklımız da reddetmelidir. Türkiye FETÖ nedeniyle büyük bedel ödedi. Bütün hakim ve savcılarımızın milletimize ve devletimize yeni bedeller ödenmesine izin vermemesi asli vazifedir" açıklamasında bulundu.
KAPINIZA GELEN VATANDAŞLARI DİNLEYİN
Bir yargı mensubunun kapısına "görüşme yapılmaz" diye yazdığına dikkat çeken Bozdağ, "Bazen halkla ilişkileri ya çok abartıyor ya da çok daraltıyoruz. Hiç kimseyle görüşmeyim bana laf gelmesin. Hakim ve savcı kendinden adalet bekleyenlerin imdadına koşacak. Vatandaş size geldiği zaman adaletin kapısına geliyor. Gelen vatandaşı dinlemek sizin tarafınıza gölge düşürmez. Kapılarını adalet talep edenlere kapatanlar ve adalet talep edenlerle göz göze gelmekten korkanlar yargının tarafsızlığını, bağımsızlığını koruyacağım diye yargıya en büyük kötülüğü yaparlar" açıklamasında bulundu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonunda düzenlenen törene; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanı sıra HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç, kurul üyeleri, Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yargıtay ve Danıştay üyeleri katıldı.
Törende, 1 Haziran'da Danıştay üyeliğine seçilen Levent Barış Tüfenkci, Kenan Balan ve Nurten Çolakoğlu'na mazbataları verildi.