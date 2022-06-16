Bakan Soylu Büyükelçilerin yüzüne açık açık söyledi: Yunan Bakanı arayıp dedim ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Ege Denizi'ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu'nun kamuoyuna duyurulması programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın göçmen zulmüne tepki gösteren Soylu, "Geri itmeler, insanlık dışı davranışlar ne zaman başladı, Yunanistan'daki muhatabımıza dedim ki, 'Biz artık bu sizin bize gönderdiklerinizi almayız." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;
18 Mart mutabakatı denilen bir mutabakat ortaya konuldu. Biz üzerimize ne düştü ise yaptık. Ama Batı ne yaptığını bize söylesin. Büyükelçilerde burada. Suriyelilere yaptıkları 3 kuruş yardımı o mutabakat adına yapılmış bir yardım olarak kabul ediliyorsa bu onların ayıbıdır. Bizim milletimiz Batı'nın yaptığının fazlasını Cerablus'ta, El-Bab'da, İdlib'de yaptı. Bizim evlatlarımız oradaki insanlar PKK'nın YPG'nin tasallutundan kurtulsun diye şehit oldular. Bizim güvenliği sağladığımız bölgelerde 6 milyon yaşıyor. Bunun dünyanın politikası olması lazımdı. Batı biraz akıllı olsaydı, zihni bulanmamış olsaydı Türkiye'nin politikasına sarılırdı. Altını çizerek söylüyorum, 18 Mart mutabakatında pek çok şey söylediler. 2020,2021,2022 45 bin insanı geri ittiler. Kiminin botunu batırdılar, kimini plastik kelepçelerle bağlayıp denizde bıraktılar, kimini asitle yaktılar. Buna hiçbir şey söylemeyen bir Batı dünyası var. Bunun birini biz yapsak çarmığa gererlerdi. 18 Mart mutabakatında gümlük birliğini genişşleteceğiz, yeni fasıllar açacağız, vize serbestisi verceğiz dediler. Yalan hiçbirini yapmadılar.
BU İNSANLARIN HAKKINI ONLARDA BIRAKMAYACAĞIZ
Doğu'nun üstü fakir, Batı'nın üstü zengin. Batı'nın altı fakir, Doğu'nun üstü zengin. 52 yaşındayım dünyanın kavgası budur. Bu insanların hakkını onlarda bırakmayacağız.
18 Mart mutabakatında biz dedik ki, sizin tarafınıza geçerlerse bunları geri gönderebilirsiniz. Ama hangi şartla, kayıt tutarak. Kayıt tutmadılar. Gelenlerin ve tespit ettiklerinizin ilticaya başvuranları varsa bize gönderemezsiniz, onları uluslararası kurallara göre değerlendireceksiniz dedi. 3.746 kişiyi tespit edebildiler. Geri itmeler, insanlık dışı davranışlar ne zaman başladı, Yunanistan'daki muhatabımıza dedim ki, 'Biz artık bu sizin bize gönderdiklerinizi almayız. Ne zaman işkenceye son verirseniz, o zaman geri alırız.'.
BATI NEDEN SUSUYOR?
Neden, oraya başvuranların kayıtlarını almıyorlar ki, uluslararası korumaya başvurmasını engelleyebilmek için. Bu kadar basit ve net. Çözümü nasıl bulmuşlar, insanları öldürerek, işkence ederek, korkutarak oraya gelmesini engellemek üzere bulmuşlar. Batı neden susuyor? Avrupa'daki Büyükelçilerde burada, neden susuyorsunuz? Başınıza gelmeyeceğinizi düşündüğünüz bir şey için kafanızı kuma gömersiniz. Ama bir gün birileri gelir sizin kafanızı kuma gömerler. Altını çizerek söylüyorum, insanlığa yazık ediyorsunuz. Bin 500 geri alsa ne olur, almasa ne olur. 3 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimiz var. 4 milyon 100 bin civarında geçici koruma statüsü ile Türkiye'ye gelmiş insan var.
Türkiye bir göç politikası ile hem sorumluluğunu hem insani sorumluluğunu devam ettirmektedir.