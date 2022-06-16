Bakan Soylu Büyükelçilerin yüzüne açık açık söyledi: Yunan Bakanı arayıp dedim ki...

Bakan Soylu'nun açıklamaları şu şekilde;

18 Mart mutabakatı denilen bir mutabakat ortaya konuldu. Biz üzerimize ne düştü ise yaptık. Ama Batı ne yaptığını bize söylesin. Büyükelçilerde burada. Suriyelilere yaptıkları 3 kuruş yardımı o mutabakat adına yapılmış bir yardım olarak kabul ediliyorsa bu onların ayıbıdır. Bizim milletimiz Batı'nın yaptığının fazlasını Cerablus'ta, El-Bab'da, İdlib'de yaptı. Bizim evlatlarımız oradaki insanlar PKK'nın YPG'nin tasallutundan kurtulsun diye şehit oldular. Bizim güvenliği sağladığımız bölgelerde 6 milyon yaşıyor. Bunun dünyanın politikası olması lazımdı. Batı biraz akıllı olsaydı, zihni bulanmamış olsaydı Türkiye'nin politikasına sarılırdı. Altını çizerek söylüyorum, 18 Mart mutabakatında pek çok şey söylediler. 2020,2021,2022 45 bin insanı geri ittiler. Kiminin botunu batırdılar, kimini plastik kelepçelerle bağlayıp denizde bıraktılar, kimini asitle yaktılar. Buna hiçbir şey söylemeyen bir Batı dünyası var. Bunun birini biz yapsak çarmığa gererlerdi. 18 Mart mutabakatında gümlük birliğini genişşleteceğiz, yeni fasıllar açacağız, vize serbestisi verceğiz dediler. Yalan hiçbirini yapmadılar.