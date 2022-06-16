Bakımları tamamlanan 4 yangın söndürme uçağı pistte

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'na ait 9 adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağından uçuşa elverişlilik alabilecek 6 uçaktan ilk etapta 4 adedinin bakımları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliği sonucu TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlandı. Bunlardan 3 adedinin bakımları tamamlandı. 1 uçağın da bakımı son aşamasına geldi. 2 adet uçağın bakımı da en geç önümüzdeki yıla hazır hale gelecek.
KONTROLLER SHGM VE TUSAŞ TARAFINDAN YAPILDI
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlenen uçaklar, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrolleri yapılıyor. 2 uçağın bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotların işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarının piston motorlu olması dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman alıyor. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet vermesi planlanıyor.
TEMMUZ AYI İTİBARİYLE HİZMET VERECEK
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığına hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifi de uygun bulunarak işlemi tamamlandı. Temmuz ayı itibariyle uçakların yangın bölgelerinde konuşlanacak ve 4 uçak ay içinde faal olarak hizmette bulunacağı bilgisi paylaşıldı.