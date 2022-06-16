Bakımları tamamlanan 4 yangın söndürme uçağı pistte

KONTROLLER SHGM VE TUSAŞ TARAFINDAN YAPILDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlenen uçaklar, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrolleri yapılıyor. 2 uçağın bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, 15-16 Haziran'da THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi. Pilotların işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine başlandı. CL-215 amfibik uçaklarının piston motorlu olması dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman alıyor. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet vermesi planlanıyor.

TEMMUZ AYI İTİBARİYLE HİZMET VERECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı iş birliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığına hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifi de uygun bulunarak işlemi tamamlandı. Temmuz ayı itibariyle uçakların yangın bölgelerinde konuşlanacak ve 4 uçak ay içinde faal olarak hizmette bulunacağı bilgisi paylaşıldı.