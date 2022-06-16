Bebek katili hain teröristbaşı lehine sloganlar atılmıştı… 10 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bebek katili ve kadın düşmanı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı olan hain teröristbaşı Abdullah Öcalan için düzenlenmesi planlanan yürüyüş için düzenlenen izinsiz yürüyüşe katılan ve kimlikleri tespit edilen 10 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar'da 11 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. "Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz" sloganı ile Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde yapılması planlanan eyleme katılmak amacıyla 12 Haziran Pazar günü İstanbul Kadıköy'de yapılan izinsiz yürüşte oldukları ve terörsitbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attıkları saptanan 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı | Video