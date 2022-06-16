İstanbul’a şehit ateşi düştü

Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik gece sat 01.30 sıralarında şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Şehidin Pendik'teki aile evine şehadet haberi iletildi. Sokağına taziye çadırı kurulan ve binasına Türk bayrağı asılan şehit evine şehit uzman çavuş Kadir Kemik'in aile yakınları, sevenleri ve komşuları gelerek şehit için dualar edildi ve Kur'an tilavet edildi. Şehit uzman çavuşun anne ve babasını ise hastanede olduğu öğrenildi.
Şehidin komşusu Ali Aktaş, "Ciğerimiz yanıyor. Benim de oğlum asker, nasıl olacak bilemiyorum. Ciğerimizi yaktılar. Gencecik daha 20 yaşında. Devletimiz buna bir çözüm bulması gerekiyor. Nasıl olduğunu bilemiyoruz, dün olmuş bugün haber geldi. Babası sabah işe gidiyor. Yolda haber vermişler ondan sonra ambulans geldi. Ciğerimiz yanıyor. Allah ciğerimizi yakların ciğerini yaksın "dedi.