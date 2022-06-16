Haberler Gündem Haberleri İstanbul'a şehit ateşi düştü
Giriş Tarihi: 16.6.2022 16:04

İstanbul'a şehit ateşi düştü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit oldu. Şehadet haberi Kemik’in Pendik’teki aile evine iletilmesi üzerine cenaze evine gelen aile yakınları ve komşuları şehit uzman çavuş için dualar okudu.

Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik gece sat 01.30 sıralarında şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Şehidin Pendik'teki aile evine şehadet haberi iletildi. Sokağına taziye çadırı kurulan ve binasına Türk bayrağı asılan şehit evine şehit uzman çavuş Kadir Kemik'in aile yakınları, sevenleri ve komşuları gelerek şehit için dualar edildi ve Kur'an tilavet edildi. Şehit uzman çavuşun anne ve babasını ise hastanede olduğu öğrenildi.

Şehidin komşusu Ali Aktaş, "Ciğerimiz yanıyor. Benim de oğlum asker, nasıl olacak bilemiyorum. Ciğerimizi yaktılar. Gencecik daha 20 yaşında. Devletimiz buna bir çözüm bulması gerekiyor. Nasıl olduğunu bilemiyoruz, dün olmuş bugün haber geldi. Babası sabah işe gidiyor. Yolda haber vermişler ondan sonra ambulans geldi. Ciğerimiz yanıyor. Allah ciğerimizi yakların ciğerini yaksın "dedi.

Şehit Uzman Çavuş Kadir Kemik'in naaşı ev inde helallik alınmasının ardından Pendikteki 15 Temmuz Şehitler Camii'ne getirildi. ikindi namazına müteakiben 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Kavakpınar Koca Mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'a şehit ateşi düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA