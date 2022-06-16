İstanbul’a şehit ateşi düştü

Şehidin komşusu Ali Aktaş, "Ciğerimiz yanıyor. Benim de oğlum asker, nasıl olacak bilemiyorum. Ciğerimizi yaktılar. Gencecik daha 20 yaşında. Devletimiz buna bir çözüm bulması gerekiyor. Nasıl olduğunu bilemiyoruz, dün olmuş bugün haber geldi. Babası sabah işe gidiyor. Yolda haber vermişler ondan sonra ambulans geldi. Ciğerimiz yanıyor. Allah ciğerimizi yakların ciğerini yaksın "dedi.