Kadınlardan ‘ileri dönüşüm’ ürünler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarihi Ankara Kalesi'nde bulunan Ankara Valiliği İz Ankara El Sanatları ve Tasarım Merkezi'nde, iğde ve andız ağacından üretilen boncuklardan tasarlanan takılar ile merkezde üretilen dekoratif ürünlerin yer aldığı, "Ekolojik Sanat" sergisini gezdi.Ankara Vali Yardımcısı Elif Nur Bozkurt'tan sergideki eserlerle ilgili bilgi alan Emine Erdoğan, ürünleri yapan sanatçılarla da sohbet ederek, fotoğraf çektirdi. Daha sonra cam, takı, dokuma ve misafir sanatlar atölyelerini de ziyaret eden Erdoğan, ebru sanatından manzara tablosu yapan Sevim Sağdıç'ın çalışmasını izledi. Emine Erdoğan, sanatçı Neriman Şahin'in yaptığı yağlı boya tablonun küçük bir bölümünü boyadı. Emine Erdoğan, yaklaşık 40 sanatçının 30 atölyede çalışmalarını sürdürdüğü, Ulucanlar Cezaevi'nde bulunan Sanat Sokağı'na gelerek, buradaki atölyeleri gezdi.Emine Erdoğan, daha sonra Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin, Ulucanlar Cezaevi Mahkum Yemekhanesi'nde açılan yıl sonu sergisine geçti.Belediyenin 23 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yaklaşık 42 branşta yapılan ürünleri inceleyen Erdoğan, özellikle epoksi, makrome, el örgüsünden yapılan oyuncaklar ile atık gazeteler ve mısır koçanlarından yapılan ürünlere ilgi göstedi.Emine Erdoğan, "Gerçekten takdire şayan ürünler meydana getirmişler. Geri dönüşüm, hatta ileri dönüşüm denilebilir bunlara. Benim Sıfır Atık Projemin de destekçileri kendileri, çok teşekkür ediyorum. Bunlardan başka projeler de çıkarabilirler, hanımlar bu konuda çok becerikli" diye konuştu.