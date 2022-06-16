MİT’ten DEAŞ’ın silah ve insan tüccarlarına operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın DEAŞ'a yönelik yürüttüğü istihbarı çalışmaları sonrasında 32 yaşındaki Abdulilah Mutni'nin DEAŞ terör örgütüne silah temin ettiğini, ayrıca savaş bölgelerine eleman kazandırmak için çalışmalar yürüttüğünü belirlendi. Sakarya'da yaşadığı belirlenen terör örgütü üyesi, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan operasyonla saklandığı evde şafak baskınıyla gözaltına alındı.

EL-KAİDE'YE DE SİLAH TEMİN ETMİŞ

Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla yakalandıktan sonra tutuklanan zanlının, DEAŞ'a katılan yabancı uyruklu örgüt üyelerine silah temin ettiği, Sakarya'da DEAŞ'e para topladığı ve Irak'a eleman gönderme işlerini organize ettiği öğrenildi. 2006 yılında Irak'taki El Kaide üyelerine silah temin ettiği için ABD askerleri tarafından gözaltına alınan Abdulillah Mutni'nin bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.