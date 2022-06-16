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Giriş Tarihi: 16.6.2022 19:26 Son Güncelleme: 16.6.2022 19:36

NATO'dan Baykar'a ziyaret: Kızılelma detayı dikkat çekti

NATO’dan Baykar’a ziyaret: Kızılelma detayı dikkat çekti

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, milli ve özgün olarak geliştirilen İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın üreticisi Baykar'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bayraktar Kızılelma önünde hatıra fotoğrafı da çektirildi.

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin milli ve özgün olarak İHA, SİHA, TİHA ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı geliştiren Baykar'ı ziyaret etti.

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ ANLATTIK"

Baykar'dan yapılan açıklamada, ''NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu'nu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde ağırladık. Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği, sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve MilliTeknoloji Hamlesi'ni anlattık.'' denildi.

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NATO'dan Baykar'a ziyaret: Kızılelma detayı dikkat çekti
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