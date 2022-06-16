Okullarda son ders zili yarın çalacak! Yaz okulları başlıyor...

- MEB'in 4 farklı alandaki ilk yaz okulları başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak. Temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflara, ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden açılacak yaz okullarına başvurular 18 Haziran'a kadar sürecek.

MEB'in başlattığı "matematik seferberliği" kapsamında matematik dersinden, yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları, haftada 12 saat, toplam 48 saat uygulanacak.

Yaz okulları, öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre 4 Temmuz-28 Ağustos'ta okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin desteklendiği bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) yapılacak yaz okulları için öğrenci başvuruları, 25 Haziran-2 Temmuz'da alınacak. Kurslar, 18 Temmuz'da başlayacak, 14 Ağustos'ta sona erecek.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre, okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler, yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek.

Bunun yanında yaz döneminde 6-18 yaş öğrencilerin, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelip hem eğlenip hem de öğrenmeleri amacıyla 14 farklı kurs programı açılacak. Yaz tatili boyunca sürekli açık olacak kurslara, okullar ve halk eğitim merkezi üzerinden başvuru yapılabilecek.