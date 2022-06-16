Örgüt propagandasına dönüşen düğünde 10 tutuklama! CHP’li başkan da çelenk göndermiş

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan düğünde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan atarak örgütsel çağrışım içeren bez ve görsellerle halay çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.