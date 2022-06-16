Örgüt propagandasına dönüşen düğünde 10 tutuklama! CHP’li başkan da çelenk göndermiş

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan düğünde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan atarak örgütsel çağrışım içeren bez ve görsellerle halay çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, damat Mesut Karçık ile 9 yakını gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.