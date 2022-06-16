Son dakika haberi: 43 ilde “Dümen” operasyonu: Dublör kullanarak dosya kapatmaya çalışmışlar

Son dakika haberi: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Daire Başkanlığı ekipleri, örgütlü olarak işlenen mali suçlarla ilgili yüzlerce vatandaşı mağdur ederek devleti milyonlarca lira zarara uğratan 494 şüpheliye yönelik 43 ilde eş zamanlı Dümen operasyonu başlattı.

Zanlıların kamu görevlisine çok benzeyen bir kişiyi dublör olarak kullanarak para karşılığında adliyede devam eden soruşturma dosyalarını kapatma, dava sürecini yönlendirme gibi vaatlerde bulundukları, köylülerden köy mezarlığı kurulacağı ve TOKİ'nin ev yapacağı vaadiyle para aldıkları, Milli Emlak arazileri üzerinde maddi menfaat temini ile geçmişe yönelik vatandaşların kullanımı ve kirası varmış gibi asılsız belge düzenledikleri tespit edildi.