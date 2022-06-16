Sözde komutan teslim oldu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan istihbarı çalışmalarda, 8 yıl önce örgüte katılan ve örgüt içerisinde sözde komutanlık seviyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve 2015 yılındaki hendek olaylarında silahlı olarak faaliyet gösteren bir teröristin, örgütten kaçma arayışı içerisinde olduğu tespit edildi.Yapılan planlama, takip ve çalışmalar sonucunda 10 Haziran 2022 günü belirtilen terörist sınırdan teslim alınarak Türkiye'ye getirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığında adli işlemleri tamamlanan terörist sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim konuldu.