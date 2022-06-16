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Giriş Tarihi: 16.6.2022 10:59

Türk Yıldızları Amasya'da nefes kesti

FERHAT LAP FERHAT LAP
Türk Yıldızları Amasya’da nefes kesti

Amasya'nın Merzifon İlçesi’nde Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı.

Amasya Tamimi'nin 103 yıldönümü kutlama etkinlikleri dolayısıyla Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nın semalarda süzüldüğü anlar heyecanla izlendi. Vatandaşlar kendilerini gurur dolu anlar yaşatan pilotları alkışladı.

Telsizle görüştüğü pilotlara teşekkür eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Festival çerçevesinde Türk Yıldızları bizlere konuk oldular. Türk Yıldızları'nı Merzifon semalarında büyük bir gururla, heyecanla ve coşkuyla izledik. Şunu çok iyi biliyoruz ki güçlü millet, güçlü devlet, güçlü ordu. Ordumuzun da en önemli güçlerinden birisi Türk Hava Kuvvetlerimiz. Onlar böyle semalarda uçtukça biz gurur duyacağız" diye konuştu. Masatlı, bu yıl kuruluşunun 30. yılını kutlayan Türk Yıldızları'na başarılar diledi.

Heyecanla izlenen uçuşu Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören ve Merzifon 5. Ana Jet Üssü Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Mete Kuş da takip etti.

Saatte bin kilometre hızın üzerine çıkan ve aralarındaki mesafe bir metreye kadar düşen 6 savaş uçağının korkusuz pilotları birbirinden zorlu hareketi başarıyla uyguladı.

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Türk Yıldızları Amasya'da nefes kesti
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