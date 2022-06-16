‘Usulsüz engelli raporu’ operasyonunda 1 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, engelli raporları kullanılarak indirimli araç alma, engelli maaşı bağlanması, bakım ücreti başvuruları, malulen emekli olma, askerlik için çürük raporu alma, indirimli elektrik-su aboneliği ve benzeri devletin engelli vatandaşlara sağladığı maddi manevi kolaylıklarla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, usulsüz rapor alan, almaya çalışan kişilerden bazılarının olayı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüphelinin sorguları tamamlandı.

Şüphelilerden 13'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5'i adliyeye sevk edildi

Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bingöl'de 8 Haziran'da düzenlenen operasyonda, usulsüz sahte engelli raporuyla kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmış, 4 zanlı tutuklanmıştı. 14 Haziran'daki operasyonda da 18 zanlı daha gözaltına alınmıştı.