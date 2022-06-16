Yangın uçakları için geri sayım başladı

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 9 adet CL 215 amfibik yangın söndürme uçağından uçuşa elverişlilik alabilecek 6 uçaktan ilk etapta 4 adedinin bakımları Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliği sonucu TUSAŞ'ın destekleriyle yapılmaya başlandığı aktarıldı.

BAKIMLAR TAMAM



Uçaklardan 3'ünün bakımları tamamlandığı, bir uçağın da bakımının son aşamada olduğu dile getirildi. 2 adet uçağın bakımı da bir yandan devam edecek ve en geç önümüzdeki yıla hazır hale geleceği belirtildi.

Açıklamada uçakların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından denetlendiği, TUSAŞ'ın isteğiyle THY'den gelen teknik ekip tarafından genel ve son kontrolleri yapıldığı, 2 uçağın bütün kontrolleri SHGM ve TUSAŞ tarafından yapıldıktan sonra, THK Etimesgut yerleşkesinden havalanarak uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi.

HİZMET BAŞLAYACAK



Pilotların işe alım süreci tamamlanarak, tazeleme ve yenileme eğitimlerine de başlandı. CL-215 amfibik uçaklar piston motorlu olup dünyada az sayıda kaldığı için yedek parça temini uzun zaman alıyor. TUSAŞ ve üretici firma desteği ile yedek parça temin edilebildiği müddetçe hizmet verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı işbirliğine istinaden Tarım ve Orman Bakanlığına hizmet sunmak üzere TUSAŞ-THK iş ortaklığı olarak 3+1 uçak kiralama teklifin de bugün uygun bulunarak işlemi tamamlandı. Temmuz ayı itibariyle uçaklar yangın bölgelerinde konuşlanacak ve 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacak.