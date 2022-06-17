Bakan Ersoy’dan müzecilik ve tarihi eserler adına önemli açıklama

Çeşitli temaslar bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Bakan Ersoy, ilk olarak Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Ardından inşaat çalışmaları devam eden Afyonkarahisar Müzesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, daha sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün kentte gerçekleştirilen eğitim semineri kapanış programına katıldı. Burada konuşan Bakan Ersoy, Türkiye'nin müzecilik alanındaki başarılarında bahsetti.

"163 MÜZEYİ ONARIM, RESTORASYON VE SERGİLEME ÇALIŞMALARINI YAPARAK YENİLEDİK"

Bakan Ersoy, "Bakanlık olarak kültürel mirasın korunması için çok önemli adımlar attık. Değerli eserleri modern müzecilik anlayışı çerçevesinde sunma gayreti ile yeni müzeler açıyor, mevcut müzelerimizi yeniliyoruz. Bu çerçevede son 20 yılda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze bağlı 163 müzeyi onarım, restorasyon ve sergileme çalışmalarını yaparak yeniledik. 56 müzemizi ilk kez ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik. Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonuna sahip müzeleri olan Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz ile en nitelikli Neolitik koleksiyonuna sahip müzelerinden Şanlıurfa Arkeoloji Müzemizi ziyarete açtık. Anadolu'nun ilk müze binası olan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzelerinin örnek bir çalışmayla sergilemesini yeniledik" dedi.