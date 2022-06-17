Hayatını kaybeden ağır ceza başkanı hakkında Başsavcılıktan açıklama! Ölümünde şüpheli durum yok

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın, adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Çağlar'ın telefonlara yanıt vermemesi üzerine polise haber verildi. Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.

ACI HABERİ BAKAN BOZDAĞ DUYURDU



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurarak, "Vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet,ailesine,yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim.Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet,makâmı âlî olsun,inşallah" dedi.

ŞÜPHELİ DURUM TESPİT EDİLMEDİ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlar'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, otopsi işlemlerinin tamamlandığı ve şüpheli bir durumun olmadığını aktardı. Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın devam ettiğini kaydederek, "Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, ikametinde, yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken görülmesi üzerine durum Yıldızevler Şehit Adnan Kılıçoğlu Polis Merkez Amirliğine ihbar edilmiştir. Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımıza iletilmesi akabinde görevlendirilen Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısı tarafından merhumun ikametinde incelemeler yapılmış, akabinde adli tıp kurumunda otopsi işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır. Soruşturma Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.