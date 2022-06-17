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Giriş Tarihi: 17.6.2022 11:26

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İHA
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ‘Emniyet mahrem yapılanmasına’ yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün 'Emniyet mahrem yapılanmasına' mensup zanlılara bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 14 GÖZALTI

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, Amasya, Samsun, Bursa, Kahramanmaraş, Kocaeli, Yozgat, Düzce ve Sakarya'da gerçekleştirilen peş peşe operasyonlarda, örgüt içinde 'mahrem imam' olarak adlandırılan FETÖ üyesi 14 hücre sorumlusu yakalandı. Yakalananlar arasında polis, asker, müfettiş gibi çeşitli meslek gruplarında faaliyet gösteren kişiler olduğu öğrenildi.

İstanbul'da yakalanan FETÖ mensuplarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği, il dışında gözaltına alınan zanlıların ise ilerleyen süreçte İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.

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İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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