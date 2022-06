Karşımızda her tarafı dökülen bir ittifak var

Bunlar mı Türkiye'nin sınırlarındaki terörle mücadele harekâtlarını yönetecek, bunlar mı terör örgütlerine dünyayı dar edecek?Bunlar mı ülkemizin Ege ve Akdeniz'deki çıkarlarını savunacak, bunlar mı Karadeniz'deki savaşta tarafları bir araya getirerek çözümün adresi olacak?Bunlar mı ülkemizi Balkanlar'dan Kafkaslar'a dört bir yanımıza kurulan sinsi tuzakların içinden selamete çıkaracak?Bunlar mı dar gelirli vatandaşlarımızı ekonomik sıkıntıdan kurtaracak, bunlar mı küresel ekonomik krizi ülkemiz için fırsata dönüştürecek?Bunlar mı istihdamı artırarak her insanımıza çalışacak iş, evine götürecek aş imkânı temin edecek?Bunlar mı eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma kadar tüm alanlarda Türkiye'ye yeni kazanımlar sağlamaktan vazgeçtik, mevcut durumu koruyacak?Geçtiğimiz 20 yıldaki gibi eser ve hizmet üretecek, insanımızı geçim sıkıntısından kurtaracak, enflasyonu düşürecek, istikrarı tahkim edecek, ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak yine bizizÜlkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan bile medet umacak haldeler. 6'lı masa sirk çadırına benzedi. Bunlar mı istihdamı artırarak her insanımıza çalışacak iş, evine götürecek aş imkânı temin edecek? Bunlar mı tüm alanlarda, Türkiye'ye yeni kazanımlar sağlamaktan vazgeçtik, mevcut durumu koruyacak? Geçtiğimiz 20 yıldaki gibi eser ve hizmet üretecek, insanımızı geçim sıkıntısından kurtaracak, istikrarı tahkim edecek, ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak yine biziz.SEÇİM takviminde geriye doğru saymaya başladığımız dönemde her gün adeta hazine değerinde. 2023 hedeflerimizle insanlarımızın umutlarının adresi yine biziz. Halka tepeden bakan, AK Partili olamaz. Bileğini bükmeye vesayetçilerin, darbecilerin gücü yetmeyen bu partiyi, kendi içinden yaralayacak kimseye izin vermeyiz. Kazanmak dışında ihtimali olmayan bir seçime hazırlanıyoruz.11 milyonu aşkın üyemiz var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse seçimden önce seçimi kazandık demektir. 23 milyon üye hedefi ile yolumuza devam edeceğiz.VATANDAŞIMIZIN aşına, ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.Muhalefetin söylediği her yalanı, her iftirayı anında çürütmeliyiz. Yürekleri yeter de sokağa çıkacak yüzleri olursa milletimiz bunlara hak ettikleri dersi verecektir. Hedefimiz önce 500 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak, ardından bunu da ikiye katlamaktır.CHP'NİN başındaki zat geçenlerde yine kadınları bize karşı kışkırtmaya çalışıp onları iş dünyasının dışında tutmak istediğimizi iddia etmiş. Hele bir de bu zatın muhafazakâr genç kadınlara seslenmesi yok mu? Kadınlarımızın en temel hakkı olan başörtüsü özgürlüğünü elinden almak için AYM önünde nöbet tutan birine düşen ahkâm kesmek değil başını eğip yerine oturmaktır. Bunlarda yalan gibi, iftira gibi utanmazlık da dizboyu.KORONAVIRÜS salgını ile sağlık alanında başlayan sıkıntılar derinleşerek devam ediyor. Bu salgın ekonomideki dengeleri altüst etti. Üretim aksadı, tedarik zincirlerinde kırılmalar oldu. Salgın kaynaklı olumsuzluklardan gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. FED'in attığı adımı gördünüz. Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadık. Ekonomik olarak bizden zengin olan ülkelerde rastlanan vahim görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadık, şartları zorlama pahasına üretimi sürdürdük. Şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkacağız. Türkiye sağlam altyapısı, üretim gücü, nitelikli insan kaynağı ve stratejik konumuyla 21'inci yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır.CUMHURBAŞKANI Erdoğan dün TÜRKİŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Görüşmenin ardından Atalay, "(Asgari ücret çalışması) Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize bir haber vereceğini belirtti. Güzel, müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı, 'Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum' dedi" diye konuştu.