Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Giriş Tarihi: 17.6.2022 09:54 Son Güncelleme: 17.6.2022 09:57

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz denirken şu ifadelere yer verildi: Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyonunda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
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