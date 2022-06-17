Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 17.6.2022 13:54 Son Güncelleme: 17.6.2022 13:56

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Sürece yönelik tepkileri ortaya koydum. Dürüst siyasetçi olmazsa bunlarla bir daha görüşmeyeceğimizi. Yunanistan'la toplantı yapmayacağımızı söyledik. Bundan sonra başının çaresine baksın.

Çarşamba günü Veliaht Prens Selman'ı Külliye'de kabul edeceğiz. Gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız. Türkiye Suudia Arabistan ilişkilerini çok daha ileri seviyede nelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatı bulacağız.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA