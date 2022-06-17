Son dakika: Başkan Erdoğan’dan dünyaya ’TOGG’ mesajı! Bu sözlerle duyurdu

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
"YEŞİL EYLEM PLANIMIZI KABUL ETTİK"
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Uzun dönemli iklim stratejimizi bu yılın sonunda açıklayacağız. Yeşil Eylem Planımızı kabul ettik. Ormanlarımızı, korunan alanlarımızı genişletiyoruz.
Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması konusunda da üzerimize düşenleri yapacağız.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'TOGG' MESAJI
Temiz enerjiye dönüşüm sürecinde tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u yıl sonu üretim bandından indireceğiz.
Ukrayna'da yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu."
Başkan Erdoğan'dan TOGG mesajı: "Yıl sonu üretim bandından indireceğiz" | Video