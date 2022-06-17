Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'TOGG' mesajı! Bu sözlerle duyurdu
Giriş Tarihi: 17.6.2022 16:41 Son Güncelleme: 17.6.2022 16:57

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'TOGG' mesajı! Bu sözlerle duyurdu

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan dünyaya ’TOGG’ mesajı! Bu sözlerle duyurdu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na canlı bağlantıyla katıldı. Uzun dönemli iklim stratejimizi bu yılın sonunda açıklanacağını belirten Başkan Erdoğan, "Yeşil Eylem Planımızı kabul ettik." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'un yıl sonu üretim bandından indirileceğini söyledi.

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"YEŞİL EYLEM PLANIMIZI KABUL ETTİK"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Uzun dönemli iklim stratejimizi bu yılın sonunda açıklayacağız. Yeşil Eylem Planımızı kabul ettik. Ormanlarımızı, korunan alanlarımızı genişletiyoruz.

Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması konusunda da üzerimize düşenleri yapacağız.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'TOGG' MESAJI

Temiz enerjiye dönüşüm sürecinde tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya hazırız. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u yıl sonu üretim bandından indireceğiz.

Ukrayna'da yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu."

Başkan Erdoğan'dan TOGG mesajı: "Yıl sonu üretim bandından indireceğiz" | Video

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dünyaya 'TOGG' mesajı! Bu sözlerle duyurdu
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