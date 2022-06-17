Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK İsveç’i rehin almış durumda

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zagrep'te Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"PKK ADI ÜSTÜNDE TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Bakan Çavuşoğlu, "İsveç'teki son olaylar terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. PKK, adı üstünde terör örgütüdür. Terör örgütü PKK/YPG İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. Sadece bize değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına karşı çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"PKK ADETA İSVEÇ'İ REHİN ALMIŞ DURUMDA"

"PKK destekçisi bir milletvekili var. NATO'ya üye olunmaması için her türlü çabayı sarf ediyor." diyen Bakan Çavuşoğlu, "PKK adeta İsveç'i rehin almış durumda. Terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.