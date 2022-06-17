Asgari ücret konusunda iş dünyasının tutumunu eleştiren Ergün Atalay, "Kamuoyunda özellikle bazı işverenler konuşuyorlar, diyorlar ki 'Asgari ücret artsın', onların elini tutan yok, onlar hemen artırsınlar, orada konuşanların tamamına yakınında da sendika filan da yok. Yani konuşmak kolay, kimse ellerini tutmuyor, onlar bir vermeye başlasınlar da yani hükûmet de normal kamudaki görevini yerine getirsin" değerlendirmesini yaptı.