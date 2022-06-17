Son dakika haberi... Türkiye'deki milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücret zammı var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın kabulünde gündem başlıkları, asgari ücrete ara zam, emeklilikte yaşa takılanlar, emekliler, geçici işçiler ve taşeronların durumu oldu. Ergün Atalay, Başkan Erdoğan'ın, asgari ücret, emeklilerin durumu konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve işin taraflarıyla toplantı yapacağını ifade ettiğini söyledi. Atalay, Başkan Erdoğan'ın, "Ben her şeyin farkındayım ne olduğunu biliyorum" sözlerini aktardı.
ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Başkan Erdoğan, Türk-İş Başkanı Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, iki gün önce randevu istediklerini belirterek, Başkan Erdoğan'la gündemdeki asgari ücret, emeklilerin durumu, EYT başta olmak üzere bütün konuları konuşma imkânı bulduklarını söyledi.
Atalay, "Sayın cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde çalışma bakanıyla, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde bize haber vereceğini söyledi. Hangi noktaya geldik diye bir rakam konuşmadık. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, dar ve sabit gelirlinin alım gücünün düştüğünü, emeklinin durumunun ortada olduğunu A'dan Z'ye anlattık" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI MESAJI
Başkan Erdoğan'ın, "Bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde çalışma yapıyoruz. Size de kamuoyuna da bilgi vereceğiz" dediğini kaydeden Atalay, "Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk" diye konuştu" diye konuştu.
Erdoğan ile görüşmesine ilişkin Atalay, "Güzel müspet bir görüşme oldu. Cumhurbaşkanı 'Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum' dedi. Güzel bir görüşme oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verirler" ifadelerini kullandı.
Atalay, "Ortada bir rakam yok ama alım gücü düştü. Bugüne kadar biz Aralık ayının dışında asgari ücret için toplanmadık. Ancak şartlar öyle gerektirdi. Biz her ay enflasyon farkının yansıtılmasını istiyoruz" yorumunu yaptı.
MEMNUN EDECEK BİR RAKAM
Asgari ücret miktarıyla ilgili de Atalay, "Benim aklımdaki rakam çok güzel. Her şeyi söylerim. 10 bin de söylerim ama öyle değil. Söylediğinle aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenlerin büyük bölümü asgari ücretin artmasını istemiyor."
"Asgari ücret artsın ama artan tarafını devlet karşılasın' diyorlar. İşin kolay yanı o. Biz burada insanların cebine ne girecek ona bakıyoruz. Bununla ilgili toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
Asgari ücret konusunda iş dünyasının tutumunu eleştiren Ergün Atalay, "Kamuoyunda özellikle bazı işverenler konuşuyorlar, diyorlar ki 'Asgari ücret artsın', onların elini tutan yok, onlar hemen artırsınlar, orada konuşanların tamamına yakınında da sendika filan da yok. Yani konuşmak kolay, kimse ellerini tutmuyor, onlar bir vermeye başlasınlar da yani hükûmet de normal kamudaki görevini yerine getirsin" değerlendirmesini yaptı.