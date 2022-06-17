TBMM Başkanı Şentop Esenler’de karne şenliğine katıldı

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bugün itibariyle son buldu. Türkiye genelinde öğrencilere yıl sonu karneleri dağıtıldı. Esenler'de de karne şenliği düzenlendi. Etkinlik saat 11.00'da, jonglör gösterisi ile başladı, sihirbazlık gösterisi ile devam etti. Karne şenliğine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlikte, Youtube üzerinden yayın yapacak olan Şehir ve Çocuk Kanalı'nın lansmanı yapıldı. Şehir ve Çocuk youtube kanalı için bir öğrenci, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile röportaj yaptı.

"TATİL SADECE DİNLENMEK, EĞLENMEK DEĞİLDİR"

Etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Çocukluk hayatımızın en önemli dönemidir. Hepimiz özlemle anarız. Aynı zamanda çocukluk en çok biriktirdiğimiz dönemdir. Bilgileri biriktiririz, anılar, hatıralar biriktiririz. Sadece matematik, Türkçe, fen bilgisi öğrenmiyoruz. Çocukluğumuzda toplumsal değerleri de, ahlaki değerleri de öğreniyoruz. Önünüzde uzun bir tatil var. Tatil demek sadece dinlenmek, eğlenmek değil. Yeni şeyler öğrenmek, yeni beceriler öğrenmek için de büyük bir fırsat tatiller. Meraklı olduğunuz konularda araştırma yapmanızı, yabancı dilinizi geliştirmek için filmler izlemenizi, müzik dinlemenizi sanatla ilgilenmenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"BÜYÜKLERİN ERİŞEMEDİKLERİ HEDEFE SİZLER ULAŞACAKSINIZ"

Şentop "Sizler anne babalarınızın göz bebekleri olduğunuz kadar, aziz milletimizin en değerli varlıklarısınız. Sizler sevgiyi, barışı, iyiliği, yardımlaşmayı, vicdanı, merhameti ifade ediyorsunuz. Sizler bu güzelliklerinizle büyüdüğünüzde yarınlarımız daha güzel olacak. Esenler'de, İstanbul'da, Anadolu'da, Türk dünyasında, İslam dünyasında ve bütün dünyada çocuklar daha mutlu, huzurlu bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar. Büyüklerin erişemedikleri hedeflere sizler ulaşacaksınız. Önünüzde sizi bekleyen umutlar, hayaller ve hedefler var. Değerli öğretmenlerimiz, sizlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ülkemiz, tarihiyle şeref duyduğumuz, geleceğiyle büyük umutlar yeşerttiğimiz en güzel coğrafyasından,sizler bu ülkenin umutları ve yarınlarısınız. Bizler bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk ve üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yoktur" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN KARNEDEKİ NOTLARDAN İBARET DEĞİL"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "Esenler İstanbul'da en genç nüfusa sahip olan ilçelerden bir tanesi. Genç bir nüfusumuz var, yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var. Dedik ki kanallarımızdan bir tanesinde sadece çocuklarımıza özgün programlar yapalım. O yüzden Şehir ve Çocuk diye ilk dijital kanalımızı da açıyoruz. Bizim için çocuklar, karnedeki notlardan ibaret değildir. Bizim için çocuklarımız dünyayı değiştirecek medeniyet inşaa edecek, insanlığın iyiliğine rehberlik edecek dev kahramanlardır" dedi.