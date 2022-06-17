Terör örgütü YPG/PKK iyice köşeye sıkıştı! Esad rejimine sığındılar - Tel Rıfat neden önemli?

Olası harekatı destekleyen Tel Rıfatlılar evlerine dönecekleri günü bekliyorlar.

Tel Rıfatlılar, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Geri dönme umudumuzu kaybetmiş değiliz. Benim ve burada yaşayan herkesin tek isteği bir askeri operasyonla Tel Rıfat'ın geri alınması. Burada yaşayan siviller bir an olsun bile umutlarını kaybetmediler." ifadelerini kulllandı.

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