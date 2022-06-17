Terör örgütü YPG/PKK iyice köşeye sıkıştı! Esad rejimine sığındılar - Tel Rıfat neden önemli?

İşgal ettikleri bölgelerde sivilleri yurtlarından ettiler, direnenleri ise öldürdüler. Tel Rıfat, Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıkta.
Terör örgütü PKK ilçeyi 2016 yılında işgal etti. Binlerce terörist, aileleriyle birlikte Tel Rıfat'a yerleşti. Terör örgütü Tel Rıfat'ı işgal ettikten sonra bölgenin demografik yapısını değiştirdi. Kendisine karşı çıkanları infaz eden teröristler, binlerce kişiyi göçe zorladı.
PKK SİVİLLERİ GÖÇE ZORLADI
Terör örgütü PKK, Tel Rıfat'ı işgali sırasında yaklaşık 250 bin Arap sivili göçe zorladı. Yerlerinden edinen Tel Rıfatlılar Türkiye'ye yakın noktalara sığınmaya başladı. İlçeyi işgal eden teröristler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği bölgeleri de hedef alıyor.
GÜVENLİ ALANLAR HEDEF ALINIYOR
Tel Rıfat'a bağlı 11 köy bulunuyor. Onlardan biri de Şeyh İsa köyü. Köylere bile ağır silahlarla konuşlanan terör örgütü üyeleri, sık sık güvenli alanları hedef alıyor.
Olası harekat öncesi paniğe kapılan teröristler ilçe merkezindeki ev ve kritik noktalarda mayınlama ve tuzaklama yapıyor.
ESED REJİMİNE SIĞINDILAR!
Tel Rıfat'ta iyice köşeye sıkışan teröristler bu kez Esad rejiminden medet umuyor. Kendi paçavralarını aşağıya indiren PKK'lılar Esad rejimine ait bayrakları dikiyor. Zaman zaman da Esad yanlısı protesto gösterileri düzenleniyor.
Olası harekatı destekleyen Tel Rıfatlılar evlerine dönecekleri günü bekliyorlar.
Tel Rıfatlılar, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Geri dönme umudumuzu kaybetmiş değiliz. Benim ve burada yaşayan herkesin tek isteği bir askeri operasyonla Tel Rıfat'ın geri alınması. Burada yaşayan siviller bir an olsun bile umutlarını kaybetmediler." ifadelerini kulllandı.
Tel Rıfat neden önemli? Teröristler evlere bomba tuzaklıyor | Video