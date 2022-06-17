Tokat’ta rüşvet operasyonu: 3’ü kamu görevlisi 8 gözaltı

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLECEKLER

Şahısların rüşvet almak, vermek, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlaması ile savcılık tarafından yapılacak olan sorgulama işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.