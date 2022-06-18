Bakan Varank Muğla’da 26 projenin açılışını gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Projeleri ve Muğla Teknopark'ın açılışını yapmak için Muğla'ya geldi. Bakan Varank, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde, GEKA'nın projelerinin açılışını yaptı.

26 PROJEYE 30 MİLYON TL KAYNAK AKTARILDI

Muğla'da hayata geçen tam 26 projenin resmi açılışını gerçekleştiren Bakan Varank, sanayiden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren bu projelerin yatırım tutarı 30 Milyon liranın üzerinde olduğunu söyledi. Mustafa Varanak, "Her biri birbirinden değerli bu projeler, ilimizin üreticilerine, turizmcilerine, kadınlarına ve gençlerine hizmet ederek Muğla'nın ekonomisine güç katacak. İşte bu doğrultuda; Knidos, Stratonika ve Lagina antik kentlerinin kazı ve restorasyon çalışmalarını destekleyerek buraları ayağa kaldırdık. Böylece, hem bu paha biçilemez kültür varlıklarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladık hem de onları turizme kazandırdık" dedi.

MUĞLA EKONOMİSİNE GÜÇ KATACAK

Varank daha sonra 21 milyon liraya yakın kaynak aktarılan proje olan Muğla Teknopark'ın açılışını yaptı. Varank, teknolojik yatırım, girişimciliğin desteklenmesi ve AR-GE projelerinin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayacak olan Teknpark'ta üretilen projelerin sunumunu izledi. Varank, "Muğla Teknopark, ilimizin ar-ge ve inovasyonda bir cazibe merkezi olması noktasında lokomotif görevi görecek. Şu anda 26 firması ve yüzde 86'lık doluluk oranıyla bizlere gelecek adına büyük umut veriyor. Muğla yakaladığı bu ivme ile sanayideki kabiliyetlerini artıracak, ekonomisine güç katacak. Tabi biz Türkiye'ye bütüncül bakış açısıyla bakıyoruz. İl il bütün bu yatırımları topladığımızda büyük bir Ar-Ge ekosistemi ortaya çıkıyor" dedi.