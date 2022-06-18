Etiketlerin yüzde 52’si sahte

Twitter'ın "trend topic" olarak adlandırılan "Gündem" bölümü, trol veya bot hesapların müdahalesi ile değiştirilebiliyor. Sosyal medya üzerinden algı operasyonu için kullanılan bot hesaplarla birçok yalan haber ve fotoğraflar kullanıcılar arasında yayılabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter'da bir ay içerisinde ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet paylaşım yapıldığını, bu paylaşımları yapan hesapların yüzde 23'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen 'bot' yani sahte hesaplar olduğunu duyurdu. Türkiye'de sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların yüzde 52'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışma neticesinde özellikle Twitter üzerinden ülke gündemini meşgul ederek algı operasyonları yapan hesapların çoğunun bot hesap olduğu tespit edildi.

SOSYAL MEDYA BOTLARIN ELİNDE

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bir ay içerisinde bot hesaplar üzerinden yapılan algı operasyonunu gözler önüne serdi. Benzin, Adana Emniyeti, Enflasyon, Suriyeli, Sessiz İstila ve Dolar etiketinin arkasında bot hesaplar çıktı. Benzin etiketi (hashtag) kullanılarak yapılan tweet/retweet sayısının 28 bin 142 olduğu ve 12 bin 284 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görüldü. Bu hesapların yüzde 51,38'i bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot hesaplar olduğu ortaya çıktı. Adana Emniyeti etiketi (hashtag) kullanılarak yapılan tweet/retweet sayısının 201 bin 555 olduğu ve 11bin 352 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görüldü. Bu hesapların yüzde 49,39' u bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot hesaplar olduğu değerlendirildi. Enflasyon etiketi (hashtag) kullanılarak yapılan tweet/retweet sayısının 466 bin 75 olduğu ve 229 bin 57 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı anlaşıldı. Bu hesapların yüzde 54,52'sinin bot hesaplar olduğu ortaya çıktı. Suriyeli etiketi (hashtag) kullanılarak yapılan tweet/retweet sayısının 660 bin 92 olduğu ve 32 bin 718 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülürken bu hesapların yüzde 52,24'ü bot hesaplar tarafından paylaşıldı. Sessiz istila etiketi (hashtag) kullanılarak yapılan tweet/retweet sayısının 294 bin 943 olduğu ve 120 bin 125 farklı hesaptan paylaşım yapılırken bu hesapların yüzde 56,14'ünün bot hesaplar üzerinden paylaşım yapıldığı ortaya çıktı.