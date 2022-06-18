İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tel Abyad’ta

Tel Abyad'a 20 bin kalıcı konut yapılacağını açıklayan Bakan Soylu, konutların yapılacağı arazide de incelemelerde bulundu, sınır hattındaki Özel Hareket görevlileriyle bir araya geldi.

Bakan Soylu, ziyaretinde yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesi Cerablus ve El Bab ile Tel Abyad ve Resulayn'da, İdlib'deki biriket evlerin ardından 240 bin konutluk 13 ayrı bölgede bir proje çalışmasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Soylu, proje çalışması tamamlanan 3 bölgeden birinde olduklarını ve buranın yaklaşık 1200 dönümlük bir arazi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek sanayisi olan gerek 10 bin konutluk birinci etap bu bölge ve yaklaşık 64 bin kişinin burada oturması planlanıyor birinci etapta. Burada birkaç etap daha üst üste yine bu bölgede gerçekleştirmiş olacak. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız 13 bölgede 240 bin konut yapılabileceğini kamuoyuyla Türkiye'mizle paylaşmıştı. Konut yapılacak alanlara arkadaşlarımız daha önce geldiler. Konut nerede yapılacak, nasıl donatı gerçekleştirilecek, sanayisi nasıl olacak, tarımı nasıl daha verimli hale getirilebilecek bütün bunlarla ilgili çalışmaları hem yerinde görebilmek hem de tekrar değerlendirebilmek için buradayız. Buradan bir kez daha ülkemizde milletimize misafirlerimiz olan Suriyeli kardeşlerimize de bilgi açısından ifade etmek istiyorum. Gerek Zeytindalı Harekatı gerek Fırat Kalkanı gerek Barış Pınarı Harekatı, bu harekat bölgelerinde, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin altını çizerek söylüyorum, gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde geri dönmelerini teminen böyle bir çalışmayı başlattık ve inşallah uluslararası insani yardımlar çerçevesinde de bu çalışmalar bir vesileyle sona erecektir."

Bakan Soylu, Cerablus'ta insani yardım yapan kuruluşların, belirledikleri alanda bin konut yapımına başlayarak bir adım attıldığını anlattı.

Soylu; "Bir taraftan bizim planladığımız uluslararası insani yardım ama bir taraftan da bunu görüp katkı koymak isteyen insani yardımlarla birlikte inşallah çok yakın zamanda çok güzel yol alabileceğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

Şanlıurfa Valiliğine, AFAD'a, ilgili tüm kurumlara, Tel Abyad İlçe Meclisi'ne teşekkür eden Soylu, herkesin bu konuda kolaylaştırıcı bir adım attığını söyledi.