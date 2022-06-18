Milyonluk vurgunda FETÖ detayı... Bilgilerinizi FETÖ ele geçirdi demişler

EV, OTOMOBİL VE TARLA ALMIŞLAR

Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla polis şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları arsa, otomobil, evleri inceleme altına aldı. Şüphelilerin çaldıkları paralarla aldıkları hepsi lüks 52 otomobil, 24 tarla, Antalya'da 8 milyon lira değerinde bir ev ile bir benzin istasyonu ve lüks bir kuaför salonu olduğunu belirledi. Çetenin kadınların üzerine yaptıkları bu mallara savcılık tarafından operasyondan bir gün önce "Satılamaz" kaydı konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye basarken, 30 ayrı ekiple Şanlıurfa'ya çıkarma yaptı. Toplam'da 40 ekibin katılımıyla 9 ilde yapılan operasyon eş zamanlı olarak başladı. Daha önceden tespit edilen adreslere yapılan ve 43 hedefin bulunduğu operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.