Haberler Gündem Haberleri MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyonunda 9 terörist daha etkisiz
Giriş Tarihi: 18.6.2022 10:51 Son Güncelleme: 18.6.2022 10:52

MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyonunda 9 terörist daha etkisiz

MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyonunda 9 terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit operasyonu kapsamında 9 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada 9 PKK'lı terörisin etkisiz hale getirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi: Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyonunda 9 terörist daha etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA