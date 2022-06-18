MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyonunda 9 terörist daha etkisiz

MSB'den yapılan açıklamada 9 PKK'lı terörisin etkisiz hale getirildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi: Teröristler için kaçınılmaz son belli! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!