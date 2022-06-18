Şehit olmadan hemen önce amcasına vasiyet etmiş!

'VATANINA ÇOK BAĞLI ÇOCUKTU'

Şehidin babası Cemal Yıldırım ise oğlunun cesur ve vatansever biri olduğunu belirterek, "Herkesin halini, hatırını sorardı. Vatanına çok bağlı bir çocuktu. Vatana hediye ettik. Vatan sağ olsun. Allah devlet büyüklerinden, tüm bizi destekleyen herkesten razı olsun. Vatanına bağlıydı, vatan için yanan bir çocuktu. Mutluyuz, gurur duyuyoruz. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Allah milletimizi korusun. Ömer, asker olmayı çocukken istiyordu, dediğini yaptı. 'Şehitlikten korkmuyorum, vatan uğruna şehit olacağım' derdi. Bir gün önce görüşmüştüm. 'Ben çok iyiyim, merak etmeyin. Operasyonlar devam ediyor. Vatan için uğraşıyoruz' dedi" diye konuştu.

Şehidin annesi Hatice Yıldırım da "Oğlumun isminin köyde yaşatılmasını istiyorum. Oğlum unutulmasın. Kendi vadetmişti. 'Ben şehit olacağım. Mezarımı köyüme yaptırın. Ben köyümde yaşatılacağım' demişti" dedi.