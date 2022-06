Silahlı eğitim alan 2 terör örgütü üyesi yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, almış oldukları duyum ve yapmış oldukları istihbarı çalışmalar sonucu PKK/KCK ve PYD/YPG Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen C.M. ve S.E. isimli şahısları yakalamak için operasyon düzenledi.

Başiskele ve Darıca İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda her iki zanlıda gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden C.M'nin 2102, S.E'nin ise 2017 yılında terör örgütüne katıldığı, her ikisinin de YPG kamplarında silahlı ideolojik eğitim aldığı belirlendi. Haklarında hazırlanan dosyalar ile adli mercilere sevk edilen her 2 şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.