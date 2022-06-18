TOGG üretim bandından yıl sonunda inecek

Başkan Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılarak bir konuşma yaptı:Bu yıl sonuna kadar, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz. BM ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen Sıfır Atık Hareketi'yle çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık.Yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansman ve teknoloji transferi bu sürecin kilit başlığı. En büyük sorumluluk asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmekte.Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle, yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır. Ukrayna'da yaşanan savaş, enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü, enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Temiz enerjiye dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarımızla işbirliği ve dayanışma içinde olmaya hazırız.