Aftan yararlandı, 77’sinde mezun oldu

Ahmet Sezai Ercantürk, 2018 yılındaki öğrenci affı sayesinde okula dönerek 77 yaşında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. İstanbul'da 1991'de üniversiteyi kazanan Ercantürk, çalışmak zorunda olduğu için bir yıl sonra memleketine döndü. Bir süre hayvancılık yaptı, Tarım Bakanlığı'nda görev aldı ve 1993 yılında emekli oldu. Ercantürk, 2018'deki öğrenci affıyla öğrenim hayatına geri dönüp 77 yaşında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. Erzincan Kemaliye'de 1945'te doğan Ercantürk, "Hayvanlarımın başında durmam icap ediyordu. Fakülteyi bıraktım. Fakat bıraktığıma pişman oldum. Öğrenci affı çok faydalı bir konu. Üniversiteyi terk edenlerin kayıtlarını tazeleyip tahsillerine devam etmelerini tavsiye ederim" dedi.