Bakan Çavuşoğlu: İki ülke arasındaki tek sıkıntı Kosova’daki FETÖ varlığı

"FETÖ YAPILANMASININ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TEK SIKINTI"

Kosova'daki FETÖ yapılanmasının iki ülke arasındaki tek sıkıntı olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Kosova'daki FETÖ varlığı ilişkilerimizin önündeki en büyük sıkıntı. Yani tek sınama diyebiliriz onun dışında bizim hiçbir problemimiz yok. Çünkü FETÖ varlığı, ilişkilerimizi zehirlemek için her türlü olumsuz çalışmayı sürdürüyor. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün Kosova'daki varlığı bizleri ve Türk halkını derinden üzüyor. Geçmişte ülkemizde uyguladığı stratejinin benzerini hatta aynısını Kosova'da uyguluyor. Bunları görüyoruz. Bir yandan gençleri zehirlemeye devam ediyorlar, bir yandan medyaya yatırımlarını artırıyorlar. Diğer taraftan da devlet kurumlarına sızma çalışmalarına devam ediyorlar. Türkiye ve diğer ülkelerde yaptıklarını yapıyorlar. Bu yüzden dost ve kardeş ülke Kosova'da bunları görmek bizi üzüyor. Kosova'nın kendi güvenliği ve geleceği bakımından bunların tehlikeli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kendi güvenliğiniz bakımından da bu önemli" dedi.

"BÖLGEDE GERGİNLİĞİN ARTIĞINI GÖRDÜK"

Bölgedeki sorunların diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Belgrat'ta da aynı mesajları verdik. Biz Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz. Diplomasi yoluyla anlaşmaya varılması gerektiğini düşünüyoruz. Bosna Hersek'teki ve bölgedeki gelişmeler ile Ukrayna savaşının bölgeye olumsuz yansımaları var. Alınması gereken dersler var. Bölgede gerginliğin artığını gördük. Türkiye olarak bu bölgenin 90'ların karanlık günlerine dönmesine izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. Bunun için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bölgede tüm ülkelerle iyi ilişkileri olan ve herkesle konuşabilen bir ülke olarak bu doğrultuda çabalarımızı sürdüreceğiz. Diplomasiyi ön plana çıkaracağız. Diyalog bölgede kalıcı barış ve istikrar için son derece önemlidir" açıklamasında bulundu.