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Giriş Tarihi: 19.6.2022 18:22 Son Güncelleme: 19.6.2022 18:44

Başkan Erdoğan İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Başkan Erdoğan İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede diyalog ve istikrara vurgu yapıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan İsrailli mevkidaşı ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme konusunda mutabık kaldılar.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.

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Başkan Erdoğan İsrailli mevkidaşı ile görüştü
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