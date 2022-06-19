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Giriş Tarihi: 19.6.2022 13:18 Son Güncelleme: 19.6.2022 13:20

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalr Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum." ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
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