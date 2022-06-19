Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."