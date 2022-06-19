Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."
Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların #BabalarGünü'nü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 19, 2022
Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. pic.twitter.com/z5qGMYxqJV