Ek süre verildi öğrenci rahatladı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, bu yıl 165 dakika sürdü. Adaylar bu yıl süre sorunu yaşamadan daha rahat olarak sınavı tamamladı. Matematik soruları geçen yıla göre daha kolay olarak değerlendirildi. Ancak uzun paragraf sorularından oluşan Türkçe testi adayları zorladı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün yapılacak. Sonuçlar 20 Temmuz'da açıklanacak. Bahçeşehir Koleji lise bölüm başkanları, TYT sorularını SABAH'a şöyle değerlendirdi:Sorular uzun ancak anlaşılır düzeydeydi. Okuma ve yorumlama becerileri gelişmiş, kitap okuma alışkanlığı olan öğrenci başarılı olur.Ezberci mantıktan uzak, okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olacağı nitelikteydi. Sorular detay barındırmayan ve kısa soru köklerinden oluşuyordu.Günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, öğrencinin geometrik düşünme becerisini ölçen sorulardı.Orta güçlükte ve matematiksel işlem gerektirmeyen sorulardan oluşturulmuştu.Uzun metinli karmaşık sorulara yer verilmedi. Geçen sene ile karşılaştırıldığında nispeten daha kolaydı.Sorular son yıllarda olduğu gibi temel bilgi düzeyindeydi. TARİH: Soruların MEB kazanımlarıyla örtüştüğünü ve zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.Birden fazla soruda dünya haritasının kullanılmış olması, haritaları tanımanın öğrencilerin soruları çözebilmesindeki önemini bir kez daha göstermiştir.Felsefe soruları 2022 öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış. Önceki yıllara göre daha kısa paragraflardan oluşan yorum soruları şeklinde karşımıza çıktı.Bursa'da, YKS'ye bir ay kala geçirdiği trafik kazası yüzünden ayakta durması ve oturması doktor raporuyla yasaklanan Düşüm Çınar, ambulansla götürüldüğü okulda sınav salonuna sedye ile taşındı. Çınar, "Üniversite sınavı için de belediyemizden yardım istedik. Anında olumlu dönüş aldık. Teşekkür ediyorum. Hiç yılmadım. Üniversiteyi kazanmayı çok istiyorum" dedi. Tuna ÇAM/SABAHÜniversite adayı bazı gençler sınava son dakika koşarak yetişirken, geç kalanlar içeri alınmadı. Onlardan biri de Erzincanlı Mehmet E.'ydi. Mehmet E. geç kalmadığını iddia etse de salon görevlilerini ikna edemedi. Bursa'da 40 saniye geç kaldığı için sınava alınmayan genç kız gözyaşlarına boğuldu. Tuna ÇAM/SABAHOrdu'da 84 yaşındaki Güneş Önürme de sınava girdi. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okumayı hedefleyen Önürme "Benim sanata karşı çok ilgim var. İnşallah alacağım puana göre hayalimi gerçekleştireceğim" dedi. Güneş Teyze geçtiğimiz ocakta lise diploması aldığını söyledi.Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Müberra Erdoğan, liseyi açıktan tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 20 yaşındaki kızı Merve Erdoğan ile aynı binada girdi. Müberra Erdoğan eşinin kendisine "İlkokulu bitirdin, ortaokul ve liseyi de bitirirsin, bunu başarabilirsin" diye sürekli destek olduğunu da söyledi.