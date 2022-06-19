Eren Abluka-7 operasyonu: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

1 küçük tüp, 2 bin 100 metre elektrik kablosu, 30 metre infilak fitili, 5 litre mazot, 1 uyku tulumu, 15 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç, 7 kilogram tütün, 5 kilogram salça ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.