Haberler Gündem Haberleri Eren Abluka-7 operasyonu: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Giriş Tarihi: 19.6.2022 13:48 Son Güncelleme: 19.6.2022 13:49

Eren Abluka-7 operasyonu: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İHA
Eren Abluka-7 operasyonu: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Tunceli'de devam eden Eren-Abluka-7 operasyonu kapsaömında 6 sığınak içinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Eren Abluka-7 operasyonu çerçevesinde, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Hozat Kırsalında devam eden operasyonda 6 sığınak içerisinde; 500 Bixi mühimmatı, 187 M-16 mühimmatı, 240 kalaşnikof mühimmatı, 3 antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 1 kanas silahı dürbünü, 5 kilogram patlayıcı madde, 2 gece görüş dürbünü, 2 gündüz görüş dürbünü,

1 küçük tüp, 2 bin 100 metre elektrik kablosu, 30 metre infilak fitili, 5 litre mazot, 1 uyku tulumu, 15 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç, 7 kilogram tütün, 5 kilogram salça ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

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Eren Abluka-7 operasyonu: Çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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