Hakları ödenmez

Her baba aslında birer kahraman. Fedakârlık bir ebevyn olarak en çok anneye yakıştırılsa da babaların evlatlarıyla olan bağı yüreklerde çok özel bir yere sahip. Hele ki sağlık sorunu olan evlatlarına eşleri yanlarında olmadan büyük fedakârlıkla ömürleri boyunca bakan babaların hakkı ödenmez. SABAH, Babalar Günü'nde bu çok özel babaların hikâyelerine odaklandı.Kayseri'de 5 yıl önce eşinin evi terk edip gitmesinin ardından 17 yaşındaki otizmli oğlu Emirhan'a hem annelik hem de babalık yapan Rıfat Şahin, hayatını oğluna adadı. Baba Rıfat Şahin, bacağı kırılan oğlunu hastaneye sırtında götürüp getiriyor. Bir otelde gündelik işlerden kazandığı parayla geçimini sağlayan baba Şahin "Ben ölene kadar oğlumu sırtımda taşımaya razıyım. O benim canım, kanım her şeyim" diyor. Evi terk eden anne Sibel Akbulut ise oğlu ve eski eşinin oturduğu evin satılması için tapuya şerh koydurdu ve icra davası açtı./SABAHAnkara'da yaşayan Kenan Albayrak'ın (34) çocuklarıUmut (9) ve Mira Su'ya (7) kelebek hastalığıteşhisi konuldu. Anne evi terk etti. İki çocuğunahem annelik hem babalık yapan baba Albayrak"Benim için en güzel Babalar Günü hediyesi onlarınacısız uyandığı bir gün olacak.Son gücüme kadar yanlarındanayrılmayacağım" dedi. BabaAlbayrak güneş ışığına maruzkalamayan, vücutlarındasürekli yara çıkan çocuklarınınbakımı ve pansumanıiçin de doktordan süreklibilgi alıyor./SABAHTrabzon'da yaşayan Ziya Tosun (43), 6 yaşından beri böbrek yetmezliği hastası olan lise öğrencisi kızı Edanur Tosun'a (15), 2018'de kendi böbreğini verdi. Ancak nakilden 2 yıl sonra o böbrek iflas etti. Kızına daha sonra kadavradan çıkan böbrek nakledildi. Ancak Edanur Tosun, 8 ay önce hayatını kaybetti. Baba Ziya Tosun'a, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Yılın En Fedakâr Babası' ödülü verildi. Baba Tosun, "Kızımı hayatta tutamadım. Ödülle mezarına gittim" dedi./SABAH