MEB’den her yerde eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı, vatandaşların isteği doğrultusunda halk eğitim merkezlerinde açtığı dijital okuryazarlıktan dikişe, İngilizce'den sağlığa kadar kurslarda sınır tanımayacak. Bakanlık, sitelerin salonlarını bile eğitim amaçlı kullanıp buralarda kurs açacak. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, "Şu anda 73 alanda 3 bin 815 kurs çeşitliliğine ulaştık. Sitelerdeki toplantı salonlarını, farklı uygulama alanlarını kullanmak suretiyle insanların bir araya gelip 'şu konuda eğitilmemiz gerekiyor' dedikleri her konuda biz onlara fayda sağlama amacındayız" diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı'nın kursiyer hedefini 10 milyon olarak açıkladığını hatırlatan Dülger, bugün itibarıyla 5.8 milyona ulaştıklarını bildirdi.