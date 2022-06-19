Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HSK 2022 Yaz Kararnamesi açıklandı! 33 ilin başsavcısı değişti
Giriş Tarihi: 19.6.2022 21:59 Son Güncelleme: 19.6.2022 22:21

Son dakika: HSK 2022 Yaz Kararnamesi açıklandı! 33 ilin başsavcısı değişti

İLKER TURAK İLKER TURAK
Son dakika: HSK 2022 Yaz Kararnamesi açıklandı! 33 ilin başsavcısı değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamesi 5 bin 75 Adli, 351 İdari Yargı mensubunu kapsıyor. Eskişehir, Kocaeli, Kayseri'nin de arasında bulunduğu 33 ilin başsavcıları değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır.
Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim. 2022 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamemiz 5075 Adli, 351 İdari Yargı mensubu meslektaşımızı kapsamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Kararname kapsamında; 33 il başsavcısı değiştirildi. Yeni kurulan 3 bölge adliye mahkemesine başsavcı atandı. 3 bölge adliye mahkemesinin başsavcısı değişti. İlk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Ankara BİM ve Konya BİM Başkanları değişti. Ankara BİM Başkanı Bülent Küfüdür, Konya BİM Başkanı Deniz Köse oldu. Antalya, Konya, Eskişehir, Gaziantep il başsavcıları da değişti.

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Son dakika: HSK 2022 Yaz Kararnamesi açıklandı! 33 ilin başsavcısı değişti
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