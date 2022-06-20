15 ilde FETÖ operasyonu: 47 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 28. operasyonu kapsamında şüphelilerden 23'ünün Kara Kuvvetleri, 1'inin Deniz Kuvvetleri, 5'inin Hava Kuvvetleri ve 2'sinin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi. 27'si muvazzaf, 31'i asker, 16'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 47 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'inin Albay, 28'inin Astsubay, 2'sinin Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.