AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ’SİHA’ tepkisine yanıt: SİHA’larımızdan rahatsız olanlar terör örgütleridir!





"SİHA'LARIMIZI ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ömer Çelik, CHP'lilerin Adana içinde yaptıkları hiçbir şey olmadığını ifade ederek, "Sadece karşı çıkmakla yetiniyorlar. Bugünden sonra da yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye hizmet götürmeye devam edeceğiz. SİHA'larımızı üretmeye devam edeceğiz. Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz. Taş üstüne taş koyarak hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Bizlerin Türkiye karşıtı ve Türkiye düşmanlarına verdiğimiz en büyük cevap, bu açılışlardır. Bizim Türkiye'nin karşıtlarına vereceğimiz en iyi cevap, Türkiye'nin çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamaktır. Terör örgütlerinin arkasında olanlar Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yollardan da rahatsız oluyorlardı. O yolların yapılmasını engellemek için çeşitli saldırılar düzenlediler. Yine o insanlara hizmet gitmesin, o insanlara refah gitmesin diye. Şimdi yine kimlerin karşı çıktıklarını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ömer Çelik, bugünden sonra hizmeti en güçlü şekilde sürdüreceklerini, Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu vizyon sayesinde hiç kimsenin hiçbir şart altında hizmetlerin ortaya çıkmasını engelleyemeyeceğini söyledi.