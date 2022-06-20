Bakan Kasapoğlu pazar esnafından alışveriş yaptı

Kütüphanede ders çalışan gençlerle tek tek görüşen Bakan Kasapoğlu, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Semt pazarında tezgah kuran vatandaş ve esnaflarla görüşüp istek ve sorunlarını dinleyen Bakan Kasapoğlu, pazar esnafından kendi elleriyle alışveriş yaptı. Daha sonra yeni hizmete açılan Kula Devlet Hastanesi'nde de incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül'ü de ziyaret eden Bakan Kasapoğlu hastanenin son durumu hakkında bilgi aldı.