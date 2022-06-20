Haberler Gündem Haberleri Bordo Berelilerden teröre bir darbe daha! İnlerine girdiler
Giriş Tarihi: 20.6.2022 19:14 Son Güncelleme: 20.6.2022 19:14

Bordo Berelilerden teröre bir darbe daha! İnlerine girdiler

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bordo Berelilerden teröre bir darbe daha! İnlerine girdiler

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Bordo Bereli askerler tarafından tespit edilen, PKK’lı teröristlerin kullandığı mağara, silah, patlayıcı ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi.

Kuzey Irak'ın teröristlerden temizlenmesi ve sınırda güvenli bölgelerin oluşturulması amacıyla TSK'nın seçkin birlikleri Bordo Bereli askerler ile özel eğitimli komandoların yer aldığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara ele geçirildi. Bubi tuzaklarına karşı özel eğitimli askerler tarafından alınan güvenlik önlemlerinin ardından mağarada arama yapıldı. Çok amaçlı kullanılan mağarada, 5 el bombası, 10 82 milimetre havan, el yapımı 82 milimetre havan, 65 adet 82 milimetre havan mühimmatı, 50 Doçka mühimmatı, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 500 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 180 adet 5.56 milimetre mühimmat, 25 kilo amonyum nitrat patlayıcı, 52 adet 82 milimetre hassas tapa, 6 gaz bombası, 2 bin metre kablo, 4 hilti ucu, gaz ocağı, 4 matkap ucu, termal şemsiye, 15 örgütsel doküman, çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirdi. Ele geçirilen silah, patlayıcı, mühimmatlar ile mağara imha edildi.

2 TERÖRİST İLE BİRLİKTE SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından Şemdinli ilçe kırsal alanında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Eren Abluka operasyonunda teröristlerle birlikte 1 adet M-16 tüfeği, 1 adet AKS-47 tüfeği çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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Bordo Berelilerden teröre bir darbe daha! İnlerine girdiler
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